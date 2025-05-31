حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!

توفيت فتاة، مساء اليوم السبت، إثر سقوطها من أحد المباني في محلّة بالعاصمة .

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وذكرت المعلومات أن الفتاة سقطت من الطابق العاشر للمبنى، لتُفارق الحياة على الفور.

وإثر ذلك، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.