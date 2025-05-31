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لبنان

حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!

Lebanon 24
31-05-2025 | 15:49
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توفيت فتاة، مساء اليوم السبت، إثر سقوطها من أحد المباني في محلّة عائشة بكار بالعاصمة بيروت.
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وذكرت المعلومات أن الفتاة سقطت من الطابق العاشر للمبنى، لتُفارق الحياة على الفور.
 
 
وإثر ذلك، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
 
 
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