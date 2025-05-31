خطة وطنية لمكافحة داء الكلب… والزراعة تبدأ بالمرحلة الأولى

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أطلقت ، بالتعاون والتنسيق مع ، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة داء الكلب، المرحلة الأولى من خطة TNVR (Trap – Neuter – Vaccinate – Return)، الهادفة إلى الحد من خطر انتشار داء الكلب والتعامل مع ظاهرة الكلاب الشاردة بأسلوب علمي، فعّال، وإنساني.ترتكز الخطة على إمساك الكلاب الشاردة (T)، ثم تعقيمها جراحياً (N)، وتلقيحها ضد داء الكلب (V)، قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية (R)، وذلك بعد تمييزها بواسطة حلقة في الأذن تؤكد أنها ملقّحة ومعقّمة، مما يسهم في ضبط أعدادها ويحد من تكاثرها العشوائي.تعتمد المبادرة على الجهود التطوعية لمجموعة من الأطباء البيطريين في مختلف المناطق ، الذين بادروا إلى إجراء العمليات الجراحية مجاناً، إيماناً منهم بأهمية حماية الصحة العامة وتعزيز السلامة المجتمعية.وتغتنم وزارة الزراعة هذه المناسبة لتوجيه تحية تقدير وامتنان إلى بعض الشركات المستوردة للأدوية البيطرية، التي بادرت إلى تقديم دعم لوجستي أساسي، من خلال تأمين المواد المخدّرة البيطرية اللازمة للعمليات، وحلقات الأذن التعريفية، ولقاحات التحصين ضد داء الكلب، ما ساهم في انطلاق الخطة بالشكل المناسب.وقد بدأ تنفيذ المبادرة ضمن نطاق جغرافي محدود، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل جميع المناطق اللبنانية، لا سيّما مع انتخاب الجديدة التي تعوّل الوزارة على دورها الأساسي في إنجاح هذه الخطة، لما فيه خير المواطنين وسلامتهم وصحتهم العامة.وختاماً، تتوجّه وزارة الزراعة بالشكر العميق إلى جميع الأطباء البيطريين المتطوعين والشركات الداعمة، وتدعو البلديات، الجمعيات، والمجتمعات المحلية إلى الانخراط الفعّال في دعم هذه الجهود الوطنية، لما تمثّله من خطوة متقدمة على صعيد الصحة العامة والرفق بالحيوان.للمشاركة أو لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع في وزارة الزراعة. (الوكالة الوطنية)