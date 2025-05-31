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لبنان
بري: تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ"اليونيفيل" وننتظر ما ستحمله أورتاغوس
Lebanon 24
31-05-2025
|
23:06
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تأكد من مصادر وزارية أن طلب التجديد للقوات الدولية تصدّر الاجتماع الذي عُقد بين رئيسي الجمهورية
العماد جوزيف عون
، والمجلس النيابي
نبيه بري
، وهذا ما أبلغه
بري
لـ"
الشرق الأوسط
" بقوله إن لجنة تشكّلت لإعداد نص الرسالة في هذا الخصوص إلى
مجلس الأمن الدولي
، طلباً للتجديد من دون أي تعديل.
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وأكد بري أن
لبنان
، كما أبلغه عون، لا علم له بوجود نيّة لتعديله، ولم يتبلغ من أي جهة دولية بخفض عدد القوات الدولية، أو إعادة النظر في مهامها، ونحن ننتظر ما ستحمله في جعبتها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط،
مورغان أورتاغوس
، في زيارتها المرتقبة لبيروت، للتأكد من الموقف الأميركي على حقيقته، بعيداً عن الأقاويل، ليكون في وسعنا أن نبني موقفنا على قاعدة تمسكنا بدورها بلا أي تعديل يتعارض، وإصرارنا على انسحاب
إسرائيل
تمهيداً لتطبيق الـ"1701".
ولفت بري إلى ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماعه بعون، ونوّه بموقف
فرنسا
من التجديد لـ"يونيفيل"، وقال إننا لم نتبلّغ أي موقف أميركي مستجد حيال التمديد لها، في ظل ما يقال عن تعدد الآراء داخل
الإدارة الأميركية
، مع أن لبنان يبني موقفه النهائي استناداً إلى القرار الخاص بالتجديد الذي سيصدر عن
مجلس الأمن
وموقفه من مضامين الرسالة التي بعث بها لبنان إلى
الأمم المتحدة
.
وأكد أن لبنان نفذ كل ما يترتب عليه من التزامات ومتوجبات حيال اتفاق وقف النار الذي رعته
الولايات المتحدة
وفرنسا، بخلاف تمرد إسرائيل على تطبيقه.
وقال إن "
حزب الله
" باقٍ على التزامه به، وتعاون مع
الجيش اللبناني
وسهَّل انتشاره في جنوب الليطاني بمؤازرة "يونيفيل" في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وسلّم ما لديه من سلاح، ولم يعترض على قيام الجيش بتفكيك منشآته العسكرية، وهو لا يزال يلتزم بوقف النار، ويمتنع عن الرد على الخروق والاعتداءات
الإسرائيلية
، حتى إنه لم يُطلق رصاصة واحدة منذ أن التزم لبنان بالاتفاق الذي أخلّت به إسرائيل.
وشدّد على دور لجنة الرقابة، ومن خلفها الولايات المتحدة، في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه لا مبرر للتشكيك في تعاون "حزب الله" مع الجيش، ووقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي، عبر مطالبتها بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب.
وجدّد بري تأكيده الوقوف إلى جانب "يونيفيل"، سواء أكانت ظالمة أم مظلومة، متمسكاً أكثر من أي وقت مضى بدورها في دعم الجيش وتمكينه من الانتشار حتى الحدود الدولية، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للتلال الخمسة، واعتداءاتها المتواصلة، ورفضها إطلاق الأسرى اللبنانيين، بل إنها لم تتوانَ عن استهداف الجيش و"يونيفيل"، ومنعهما من تعزيز انتشارهما في الجنوب.
ورأى بري أن
إعادة الإعمار
تبقى من أولى الأولويات، ويجب أن تتقدم على كل ما عداها، وقال إن إسرائيل هي مَن تعيق تطبيق القرار "1701"، وتصر على الإبقاء على القرى الأمامية تحت النار، لمنع أهلها من العودة إليها. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق "الخماسية" بتهيئتها الأجواء أمام استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي لا يزال عالقاً برفض إسرائيل الالتزام به.
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