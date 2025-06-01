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لبنان

عون استذكر رشيد كرامي: اغتياله أسكت صوتاً معتدلاً يدعو للوحدة

Lebanon 24
01-06-2025 | 00:54
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في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي تصادف اليوم في الاول من حزيران، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنَّ هذه الجريمة "لم تستهدف رجل دولة فحسب بل كانت اغتيالاً لما كان يمثله من رمز للوحدة الوطنية والحوار البناء، ومثالاً حياً للسياسي المخلص الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".
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وفي بيان له، قال عون: "لقد خدم الرئيس الشهيد لبنان بنزاهة وإخلاص، وترأس الحكومة مرات عدة ساعياً دوماً إلى تحقيق الاستقرار والعدالة في ظروف صعبة ومعقدة كان يمر بها لبنان، فاسكت اغتياله صوتاً معتدلاً كان يدعو إلى المصالحة والوحدة، وأطفئ شعلة رجل كرّس حياته لخدمة وطنه".
 
 
وختم: "إن أفضل تكريم لذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي هو أن نتمسك بقيم الحوار والتسامح التي جسدها، وأن نعمل معاً من أجل لبنان موحد وقوي، لبنان يستحق تضحيات شهدائه الكبار".
 
 
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