25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خيارات متعددة أمام باسيل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-06-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُحضّر رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل
بهدوء لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، وسط معلومات تشير إلى أنه يدرس بجدية الخيارات المتاحة أمامه، خصوصًا في
دائرة البترون
.
Advertisement
وتشير أوساط مطلعة إلى أن
باسيل بات
يعتبر أن احتمال تحالف خصومه السياسيين في الدائرة ليس مجرد فرضية، بل سيناريو جدي قد يُحدث خرقًا في المعادلة ويهدد مقعده النيابي.
وعلى هذا الأساس، يُجري
باسيل
سلسلة مشاورات داخلية وخارجية لتقييم الواقع الشعبي والسياسي، ولا يُستبعد أن يلجأ إلى إعادة صياغة تحالفاته أو تبديل بعض الخطاب الانتخابي، بما يراعي المتغيرات على الأرض.
مصادر
التيار
تؤكد أن باسيل يتعامل مع هذه الانتخابات كاستحقاق مصيري يُحدد مستقبل حضوره في المعادلة الوطنية، ولذلك فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك تغيير الدائرة التي يترشح فيها هو شخصيا.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نتنياهو أمام مفترق طرق: كيف يتعامل مع خيارات ترامب؟
Lebanon 24
نتنياهو أمام مفترق طرق: كيف يتعامل مع خيارات ترامب؟
01/06/2025 11:41:52
01/06/2025 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة لجامعة "Georgetown": هذه خيارات مطروحة أمام "حزب الله"
Lebanon 24
دراسة لجامعة "Georgetown": هذه خيارات مطروحة أمام "حزب الله"
01/06/2025 11:41:52
01/06/2025 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربا متعددة الجبهات منذ 600 يوم وأنا أدرك حجم الاستنزاف والتكاليف
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربا متعددة الجبهات منذ 600 يوم وأنا أدرك حجم الاستنزاف والتكاليف
01/06/2025 11:41:52
01/06/2025 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد الاسرائيلي.. اهداف متعددة
Lebanon 24
التصعيد الاسرائيلي.. اهداف متعددة
01/06/2025 11:41:52
01/06/2025 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرصة استثنائية.. هذا ما سيؤمنه استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا
Lebanon 24
فرصة استثنائية.. هذا ما سيؤمنه استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا
04:30 | 2025-06-01
01/06/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان: نجاح المعالجات يحتاجُ إلى دعم دولي متعدد الأطراف
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان: نجاح المعالجات يحتاجُ إلى دعم دولي متعدد الأطراف
04:32 | 2025-06-01
01/06/2025 04:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطني الحر" يدعم الدكتور إلياس شلالا نقيبًا للأطباء في بيروت
Lebanon 24
"الوطني الحر" يدعم الدكتور إلياس شلالا نقيبًا للأطباء في بيروت
04:22 | 2025-06-01
01/06/2025 04:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجان "سارقان" في بيروت.. شاهدوا صورتهما
Lebanon 24
زوجان "سارقان" في بيروت.. شاهدوا صورتهما
04:08 | 2025-06-01
01/06/2025 04:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من أيوب.. نداء إلى سلام
Lebanon 24
من أيوب.. نداء إلى سلام
04:08 | 2025-06-01
01/06/2025 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
14:08 | 2025-05-31
31/05/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
12:07 | 2025-05-31
31/05/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
06:00 | 2025-05-31
31/05/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
10:10 | 2025-05-31
31/05/2025 10:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
15:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-06-01
فرصة استثنائية.. هذا ما سيؤمنه استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا
04:32 | 2025-06-01
حاكم مصرف لبنان: نجاح المعالجات يحتاجُ إلى دعم دولي متعدد الأطراف
04:22 | 2025-06-01
"الوطني الحر" يدعم الدكتور إلياس شلالا نقيبًا للأطباء في بيروت
04:08 | 2025-06-01
زوجان "سارقان" في بيروت.. شاهدوا صورتهما
04:08 | 2025-06-01
من أيوب.. نداء إلى سلام
04:04 | 2025-06-01
خبر من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف بيت ليف
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
01/06/2025 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
01/06/2025 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
01/06/2025 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24