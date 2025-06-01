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لبنان

خيارات متعددة أمام باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2025 | 01:30
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يُحضّر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بهدوء لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، وسط معلومات تشير إلى أنه يدرس بجدية الخيارات المتاحة أمامه، خصوصًا في دائرة البترون.
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وتشير أوساط مطلعة إلى أن باسيل بات يعتبر أن احتمال تحالف خصومه السياسيين في الدائرة ليس مجرد فرضية، بل سيناريو جدي قد يُحدث خرقًا في المعادلة ويهدد مقعده النيابي.
 
وعلى هذا الأساس، يُجري باسيل سلسلة مشاورات داخلية وخارجية لتقييم الواقع الشعبي والسياسي، ولا يُستبعد أن يلجأ إلى إعادة صياغة تحالفاته أو تبديل بعض الخطاب الانتخابي، بما يراعي المتغيرات على الأرض.
 
مصادر التيار تؤكد أن باسيل يتعامل مع هذه الانتخابات كاستحقاق مصيري يُحدد مستقبل حضوره في المعادلة الوطنية، ولذلك فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك تغيير الدائرة التي يترشح فيها هو شخصيا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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