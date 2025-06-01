خيارات متعددة أمام باسيل



Advertisement وتشير أوساط مطلعة إلى أن يعتبر أن احتمال تحالف خصومه السياسيين في الدائرة ليس مجرد فرضية، بل سيناريو جدي قد يُحدث خرقًا في المعادلة ويهدد مقعده النيابي. يُحضّر رئيس بهدوء لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، وسط معلومات تشير إلى أنه يدرس بجدية الخيارات المتاحة أمامه، خصوصًا في .وتشير أوساط مطلعة إلى أن يعتبر أن احتمال تحالف خصومه السياسيين في الدائرة ليس مجرد فرضية، بل سيناريو جدي قد يُحدث خرقًا في المعادلة ويهدد مقعده النيابي.

وعلى هذا الأساس، يُجري سلسلة مشاورات داخلية وخارجية لتقييم الواقع الشعبي والسياسي، ولا يُستبعد أن يلجأ إلى إعادة صياغة تحالفاته أو تبديل بعض الخطاب الانتخابي، بما يراعي المتغيرات على الأرض.

مصادر تؤكد أن باسيل يتعامل مع هذه الانتخابات كاستحقاق مصيري يُحدد مستقبل حضوره في المعادلة الوطنية، ولذلك فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك تغيير الدائرة التي يترشح فيها هو شخصيا.