الرئيس عون غادر إلى العراق في زيارة رسمية

غادر رئيس الجمهورية ، متوجهاً الى تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه نظيره ، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء وعدد من المستشارين.

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وسيبحث مع الرئيس رشيد ورئيس الحكومة العراقي ، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون اللبناني العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.