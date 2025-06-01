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لبنان

الرئيس عون غادر إلى العراق في زيارة رسمية

Lebanon 24
01-06-2025 | 01:38
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيروت صباح اليوم، متوجهاً الى العراق تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، يرافقه مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير وعدد من المستشارين.
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وسيبحث الرئيس عون مع الرئيس رشيد ورئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون اللبناني العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.
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