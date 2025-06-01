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لبنان

في لبنان.. زودة بـ"12 مليون دولار"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2025 | 02:15
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كشف مصدر إحصائي بارز لـ"لبنان24" إنَّ عدد المتقاعدين العسكريين في لبنان يبلغ نحو 90 ألف مُتقاعد.
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وذكر المصدر أنَّ هؤلاء يحتاجون شهرياً إلى 12,060,000 دولاراً لتغطية الزيادة التي أقرتها الحكومة لهم (134 دولاراً بالحد الأدنى)، وذلك عن الرواتب المستحقة لهم.
 
وتأتي هذه التكلفة بمعزل عن العسكريين في الخدمة الفعلية والبالغ عددهم نحو 120 ألفاً، وذلك بحسب المصدر ذاته.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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