كشف مصدر إحصائي بارز لـ" " إنَّ عدد المتقاعدين العسكريين في يبلغ نحو 90 ألف مُتقاعد.

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وذكر المصدر أنَّ هؤلاء يحتاجون شهرياً إلى 12,060,000 دولاراً لتغطية الزيادة التي أقرتها الحكومة لهم (134 دولاراً بالحد الأدنى)، وذلك عن الرواتب المستحقة لهم.

وتأتي هذه التكلفة بمعزل عن العسكريين في الخدمة الفعلية والبالغ عددهم نحو 120 ألفاً، وذلك بحسب المصدر ذاته.