Advertisement

لبنان

ماذا تحقّق من شعار الحكومة الانقاذي في أول مئة يوم من عمرها القصير؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
01-06-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1368883-638843650928993392.jpeg
Doc-P-1368883-638843650928993392.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إذا أراد أي مراقب سياسي أن يقيّم عمل حكومة "الإنقاذ والإصلاح " منذ أن تشكّلت حتى الآن لا يسعه أن يجد من شعارها الشيء الكثير. فخلال فترة المئة يوم التي مضت من عمر "حكومة السنة" لم تنجز ما يسمح لعدد من المتفائلين بأن يذهبوا في تفاؤلهم إلى حدود إمكانية وضع البلاد على سكّة الإنقاذ والإصلاح كحقيقة ملموسة على أرض الواقع، وليس فقط عبر الشعارات والعناوين العريضة، التي تبقى فارغة من أي مضمون ما لم يلمس المواطنون أي حركة إصلاحية حقيقية وأي إنقاذ يمكّنهم من تنفّس الصعداء. ومع كل يوم يمرّ من دون أن تحقّق هذه الحكومة خطوات الـ "ألف باء" في مسيرة الإصلاح يُضاف همّ جديد على همّ آخر، خصوصًا أن أنّات الموظفين بدأت تفعل فعلها، وسيكون لهم تحرّك سريع وفاعل هذه المرّة، لأن الوعود التي قُطعت لهم والآمال العريضة التي منّوا النفس بها قد تبخّرت عند أول استحقاق عندما لمسوا أن ما حاول البعض إيهامهم به لم يكن سوى سراب، وأن المنّ والسلوى، التي سالت عليهما لعابهم، لم يكونا سوى "حصرم رأوه في حلب".
Advertisement
 
 فإذا أراد هؤلاء المراقبون أن يسايروا ويمدحوا ما تقوم به هذه الحكومة فلن يجدوا ما يكفيهم من حجج لتغطية ما في أدائها من ثغرات. وقياسًا إلى الفترة الزمنية المتبقية من عمر هذه الحكومة فإنه لا يؤمل في أن تحقّق ولو القليل مما ورد في بيانها الوزاري. وما يُحكى عن الأداء الحكومي لا يُحسب بالطبع من رصيد العهد الجديد. فهذا العهد الذي بدأ بخطاب قسم رسم الخطوات البيانية، التي تبدو واضحة في الخطوات المزمع أن يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وإن كان ما بين التعهدات التي أطلقها في التاسع من كانون الثاني الماضي أمام نواب الأمة وبين الواقع الكثير من الفروقات.
 
وبغض النظر عمّا ورد في بيان الحكومة الوزاري، والذي على أساسه نالت ثقة ممثلي الشعب فإن شعار "الإنقاذ والإصلاح" لم يأخذ بعد طريقه لكي يُترجَم مضمونه على أرض الواقع. فـ "الإنقاذ" بمفهومه العام يفرض بادئ ذي بدء ألا  تبقى أجزاء من الأراضي اللبنانية محتلة من قِبل عدو لا تزال نواياه تجاه لبنان ملتبسة، وإن كانت لا تخفى على من في يدهم مفتاح الحلّ. فإذا بقي هذا الاحتلال رابضًا على التلال الخمس، التي اعتبرتها تل أبيب في حينه أنها في غاية الأهمية استراتيجيًا بالنسبة إلى الأمن الإسرائيلي الشمالي، فإن ملف سلاح كلٍ من الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها و"حزب الله" سيبقى عالقًا حتى إشعار آخر. وهذا ما يعبّر عنه بكل وضوح المسؤولون عن هذه المنظمات وعن "الحزب"، الذين يربطون بين تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية بمدى قدرتها على تحرير الأراضي الجنوبية المحتلة من خلال ما يمكنها القيام به من اتصالات ديبلوماسية مع عواصم القرار.
 
ما هو واضح حتى الآن أن لبنان الرسمي لم يلقَ من الدول، التي في إمكانها الضغط على إسرائيل لكي تسحب جيشها من التلال المحتلة، وبالتالي أن توقف اعتداءاتها اليومية على أكثر من منطقة لبنانية، سوى الوعود. وإذا لم تنجح مساعي لبنان الديبلوماسية، وبالأخص مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن الوضع الأمني الهشّ سيبقى على حاله، إن لم يتطّور نحو الأسوأ، وبالتالي فإن ملف السلاح لن يُفتح على حلول قريبة، وذلك على رغم المساعي الحثيثة التي يقوم بها الرئيس عون في حواره "الهادئ والهادف مع قيادات "حزب الله".
 
فشعار "الإنقاذ" الذي رفعته الحكومة في شقّه الأول لا يزال مجرد شعار. ولكي يصبح حقيقة واقعية فإن ما تبّقى من عمر هذه الحكومة لا يوحي بأن ثمة من يتفاءل كثيرًا في التوصّل إلى ما يؤشرّ إلى أن هذا الشعار سيقترب تدريجيًا نحو ما يمكّن المواطن القلق من الاطمئنان إلى غده غير الجلي حتى الآن.
 
ولكي لا يكون حكم الناس مبرمًا في حقّ الحكومة فإن المراقبين السياسيين يحاولون إعطاءها أسبابًا تخفيفية، وذلك من خلال رسم صورة واضحة عن الوضع المتأزم في المنطقة، والذي يتأثّر به لبنان حكمًا، على أن يُستكمل تفصيل ما لم يتحقّق من القسم الثاني من شعار الحكومة في شقّه الإصلاحي في  مزيد من البحث والتشريح.   
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع: المسار الإنقاذي يتطلب من القوى الوطنية تسريع وتيرة استعادة الدولة
lebanon 24
01/06/2025 11:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
100 يوم من عُمر الحكومة... أين الإنجازات؟
lebanon 24
01/06/2025 11:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تحقق أكثر من 450 مليون دولار من صادرات السفن واليخوت خلال 4 أشهر
lebanon 24
01/06/2025 11:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري بمدينة القصير يضبط شحنة أسلحة في حافلة آتية من لبنان (العربية)
lebanon 24
01/06/2025 11:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-01
04:32 | 2025-06-01
04:22 | 2025-06-01
04:08 | 2025-06-01
04:08 | 2025-06-01
04:04 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24