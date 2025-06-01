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لبنان
مفاجأة بين أميركا ولبنان.. أورتاغوس تعتزم ترك منصبها
Lebanon 24
01-06-2025
|
02:58
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نقلت شبكة "
سكاي نيوز
عربية" عن تقارير أميركية قولها إنّ نائبة المبعوث الأميركي إلى
الشرق الأوسط
مورغان أورتاغوس
تعتزم ترك منصبها.
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وأشارت الشبكة، نقلاً عن مصادر في
البيت الأبيض
قولها إنَّ "مبعوث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى المنطقة
ستيف ويتكوف
، سيعلن عن القرار النهائي بشأن أورتاغوس هذا الأسبوع".
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية إنَّ أورتاغوس والمسؤولة عن "حقيبة
لبنان
"، ستُغادر منصبها قريباً، واصفة الأمر بـ"الخبر غير الجيد لإسرائيل"، نظراً للدور الذي أدّته أورتاغوس في دعم جهود نزع سلاح "
حزب الله
"، وفق القناة.
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