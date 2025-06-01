مفاجأة بين أميركا ولبنان.. أورتاغوس تعتزم ترك منصبها

نقلت شبكة " عربية" عن تقارير أميركية قولها إنّ نائبة المبعوث الأميركي إلى تعتزم ترك منصبها.

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وأشارت الشبكة، نقلاً عن مصادر في قولها إنَّ "مبعوث الرئيس الأميركي إلى المنطقة ، سيعلن عن القرار النهائي بشأن أورتاغوس هذا الأسبوع".

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية إنَّ أورتاغوس والمسؤولة عن "حقيبة "، ستُغادر منصبها قريباً، واصفة الأمر بـ"الخبر غير الجيد لإسرائيل"، نظراً للدور الذي أدّته أورتاغوس في دعم جهود نزع سلاح " "، وفق القناة.