زوجان "سارقان" في بيروت.. شاهدوا صورتهما

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، وتوقيف مرتكبيها؛ بتاريخ 22-5-2025، ورد إلى مفرزة القضائية في وحدة شكوى مقدّمة من مواطنة ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ مالي قدره /100,000/ دولار أميركي من منزلها الكائن في محلة ڤردان.وبناءً على إشارة المختصّ، باشرت المفرزة المذكورة على الفور تحرّياتها واستقصاءاتها، وبنتيجة المتابعة المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعلَين وتوقيفهما، وهما:م. ش. (مواليد 1984، لبنانية)ع. ت. (مواليد 1995، لبناني)