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لبنان

زوجان "سارقان" في بيروت.. شاهدوا صورتهما

Lebanon 24
01-06-2025 | 04:08
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها؛ بتاريخ 22-5-2025، ورد إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدّمة من مواطنة ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ مالي قدره /100,000/ دولار أميركي من منزلها الكائن في محلة ڤردان.

وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، باشرت المفرزة المذكورة على الفور تحرّياتها واستقصاءاتها، وبنتيجة المتابعة المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعلَين وتوقيفهما، وهما:

م. ش. (مواليد 1984، لبنانية)
ع. ت. (مواليد 1995، لبناني)
 
بحيث تبيّن أنّهما زوجان، وتربط الأولى علاقة قربى بالمدّعية.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على إخفاء المبلغ المالي في داخل شقّة مستأجرة في منطقة خلدة، بحيث وجد المبلغ مخبّأ بطريقة خفيّة ومحكمة خلف البرّاد بجانب جهاز “الكومبراسور”.

ضُبط المبلغ وسُلِّمَ إلى صاحبته، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
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