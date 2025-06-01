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لبنان

"الوطني الحر" يدعم الدكتور إلياس شلالا نقيبًا للأطباء في بيروت

Lebanon 24
01-06-2025 | 04:22
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أعلن قطاع المهن في التيار الوطني الحر، دعمه الدكتور الياس شلالا لمركز نقيب الأطباء في انتخابات نقابة الأطباء في بيروت التي ستجري اليوم الأحد ١ /حزيران/٢٠٢٥.
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ودعا في بيان، المحازبين والمناصرين للمشاركة بكثافة والاقتراع للائحته كاملة.
 
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