"الوطني الحر" يدعم الدكتور إلياس شلالا نقيبًا للأطباء في بيروت

أعلن قطاع المهن في ، دعمه الدكتور الياس شلالا لمركز نقيب الأطباء في انتخابات في التي ستجري اليوم الأحد ١ /حزيران/٢٠٢٥.

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ودعا في بيان، المحازبين والمناصرين للمشاركة بكثافة والاقتراع للائحته كاملة.