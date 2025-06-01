25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حاكم مصرف لبنان: نجاح المعالجات يحتاجُ إلى دعم دولي متعدد الأطراف
Lebanon 24
01-06-2025
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار حاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد
الرابطة المارونية
، بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج
لبنان
من ازمته النقدية،وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة اموال المودعين.
Advertisement
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الرابطة
المارونية
السفير
خليل كرم
بالحاكم سعيد، وقال: "نرحب بحاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، الصديق الذي عين في المنصب الذي يستحق في غمرة الاستحقاقات التي تواجه لبنان بعد الحرب التي كان عرضة لها، وعلى اثر الازمة المالية التي هزته في الصميم، واذلت شعبه، واحتجزت أمواله واطاحت بودائعه، فأصبح معها الميسور فقيرا يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد، وبات لسان حاله يردد مع الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمى/ والماء فوق اكتافها محمول".
وتابع: "
سعادة
الحاكم نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، ونرفض اي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة. وفي حواركم اليوم مع
اللجنة الاقتصادية
للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع
صندوق النقد الدولي
، وآلية استرداد ودائع المواطنين، وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف. نجدد الترحيب بكم ،ومن منطلق مسؤوليتكم نريد منكم إضاءة على
المستقبل
لنعرف اذا كنا أمام امل آت، أو مجهول لا ندري ماذا يحمل لنا. وشكرا".
سعيد
وشكر سعيد في مستهل كلمته الرابطة المارونية مجلسا تنفيذيا، ولجنة اقتصادية على دعوته، واثنى على كلمة رئيس الرابطة السفير كرم لما تضمنته من توصيف دقيق لواقع الحال.
وقال سعيد إنّ "مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل
مؤسسات الدولة
"، وأضاف: "وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وان لبنان ينطلق في مسار طويل لاعادة الاعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود".
ورأى سعيد في المحور الثاني أن "الأزمة القائمة هي بطبيعتها ازمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة"، وتابع: "إن الاقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلاَ لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لاطلاق خطة اعادة الودائع على مراحل. وبهدف اعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول)".
وتابع: "انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية أكد حاكم مصرف لبنان أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية".
وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أن "نجاح المعالجات سيحتاج الى دعم دولي متعدد الاطراف – صندوق النقد،
البنك الدولي
، المؤسسات الاوروبية والعربية – نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على ان يندرج هذا الدعم في اطار الحلول الوطنية التي تبادر الى اقرارها
السلطات اللبنانية
بمسؤولية ووعي".
مواضيع ذات صلة
بري استقبل سفير دولة قطر وبحث مع حاكم مصرف لبنان في المستجدات
Lebanon 24
بري استقبل سفير دولة قطر وبحث مع حاكم مصرف لبنان في المستجدات
01/06/2025 15:30:53
01/06/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الرئيس عون إلى مصرف لبنان ويجتمع الان مع حاكم المصرف كريم سعيد ونواب الحاكم
Lebanon 24
وصول الرئيس عون إلى مصرف لبنان ويجتمع الان مع حاكم المصرف كريم سعيد ونواب الحاكم
01/06/2025 15:30:53
01/06/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان: يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان: يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة
01/06/2025 15:30:53
01/06/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني: يجب حماية نظام التجارة متعدد الأطراف بكل حزم
Lebanon 24
الرئيس الصيني: يجب حماية نظام التجارة متعدد الأطراف بكل حزم
01/06/2025 15:30:53
01/06/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى
Lebanon 24
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى
08:27 | 2025-06-01
01/06/2025 08:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل مغادرته بغداد.. الرئيس عون اتصل بنجل السيد علي السيستاني
Lebanon 24
قبيل مغادرته بغداد.. الرئيس عون اتصل بنجل السيد علي السيستاني
08:24 | 2025-06-01
01/06/2025 08:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار الحكومة رفع الرسوم على المحروقات.. هكذا علّق حاصباني
Lebanon 24
بعد قرار الحكومة رفع الرسوم على المحروقات.. هكذا علّق حاصباني
08:07 | 2025-06-01
01/06/2025 08:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة ينعى مخرجاً شهيراً
Lebanon 24
وزير الثقافة ينعى مخرجاً شهيراً
08:03 | 2025-06-01
01/06/2025 08:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير عن الشهيد كرامي: رجل دولة وقرار
Lebanon 24
الخير عن الشهيد كرامي: رجل دولة وقرار
08:01 | 2025-06-01
01/06/2025 08:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
14:08 | 2025-05-31
31/05/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
12:07 | 2025-05-31
31/05/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
15:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
10:10 | 2025-05-31
31/05/2025 10:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
15:49 | 2025-05-31
31/05/2025 03:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:27 | 2025-06-01
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى
08:24 | 2025-06-01
قبيل مغادرته بغداد.. الرئيس عون اتصل بنجل السيد علي السيستاني
08:07 | 2025-06-01
بعد قرار الحكومة رفع الرسوم على المحروقات.. هكذا علّق حاصباني
08:03 | 2025-06-01
وزير الثقافة ينعى مخرجاً شهيراً
08:01 | 2025-06-01
الخير عن الشهيد كرامي: رجل دولة وقرار
07:45 | 2025-06-01
بعد فرض ضريبة على المازوت... رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع يحذّر!
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
01/06/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
01/06/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
01/06/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24