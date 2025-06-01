مشيخة العقل هنأت الدروز بعيد الأضحى: للتخفيف قدر الإمكان من مظاهر الابتهاج

أصدرت مشيخة العقل لطائفة تعميماً بمناسبة اقتراب قالت فيه: "تتوجّه مشيخة العقل لطائفة الموحّدين إلى أبناء الطائفة الكرام بالتهنئة والتبريك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيةً لجميع أبنائنا الموحّدين أينما كانوا في أوطانهم وفي بلدان انتشارهم تمام العافية والأمان ببركة هذه الأيام والليالي التي أقسم بها بقوله: "والفجرِ وليالٍ عشر..."، وراجيةً أن يحلّ العيد الكبير حاملاً معه بشائر الخير والطمأنينة والسلام لوطننا ولكافة الأوطان، وبوادر الجمع والتآلف والتكاتف في مجتمعنا وفي كافة المجتمعات".

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وختمت: "إذ يعتذر شيخ العقل - رئيس المجلس المذهبي عن تقبّل التهاني الطائفة في ، شعوراً مع الأهالي المعانين في بلادنا وفي قرى وجرمانا وصحنايا والأشرفية وغيرها، واحتراماً لدماء الأبرار وآلام المصابين، يأمل من جميع أبناء الطائفة التخفيف قدر الإمكان من مظاهر الابتهاج بالعيد، والاكتفاء بالقيام بواجب التهاني العائلية والاجتماعية والأخوية بما يراعي الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مع التأكيد على واجب فهم معاني العيد المبارك وعيشها، بما تختزنه من قِيم المحبة والتواضع والتضحية والإحسان".