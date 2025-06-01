Advertisement

لبنان

طقس ربيعي متقلب في لبنان.. واعتباراً من الأربعاء الحرارة إلى ارتفاع تدريجي

Lebanon 24
01-06-2025 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1368938-638843758599255554.jpg
Doc-P-1368938-638843758599255554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً. ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.
Advertisement

الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع، خاصة شمال البلاد اعتباراً من بعد الظهر.
 
الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل. تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة، خاصة جنوب البلاد.
 
الثلاثاء: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، مع ضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الرذاذ، خاصة في المناطق الجنوبية، خلال فترة قبل الظهر، ويستقر الطقس اعتباراً من المساء.
 
الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
مواضيع ذات صلة
طقس ربيعي متقلب نسبياً حتى هذا التاريخ
lebanon 24
01/06/2025 15:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان.. والحرارة إلى ارتفاع اعتباراً من هذا التاريخ
lebanon 24
01/06/2025 15:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان تحت تأثير طقس متقلب: حرارة ضمن المعدلات وضباب كثيف على المرتفعات
lebanon 24
01/06/2025 15:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس ربيعي دافئ وارتفاع بدرجات الحرارة.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
lebanon 24
01/06/2025 15:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2025-06-01
08:24 | 2025-06-01
08:07 | 2025-06-01
08:03 | 2025-06-01
08:01 | 2025-06-01
07:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24