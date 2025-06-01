طقس ربيعي متقلب في لبنان.. واعتباراً من الأربعاء الحرارة إلى ارتفاع تدريجي

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الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع، خاصة شمال البلاد اعتباراً الظهر. طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً. ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع، خاصة شمال البلاد اعتباراً الظهر.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل. تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة، خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، مع ضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الرذاذ، خاصة في المناطق الجنوبية، خلال فترة قبل الظهر، ويستقر الطقس اعتباراً من المساء.

الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.