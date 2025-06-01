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لبنان

الصادق يدعو إلى محاسبة هؤلاء!

Lebanon 24
01-06-2025 | 05:14
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كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "إكس":
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"لا يمكن لبعض القضاة أن يستمروا في تغطية الفساد. يفعلونها بوقاحة، ضاربين عرض الحائط بكل العهد الجديد وقرار الإصلاح. محاسبة هؤلاء أولوية لبناء الدولة، ولو كانوا في أعلى الهرمية. دمّروا الدولة لسنوات، ولا يمكن أن نسمح لهم بتدمير الأمل اليوم".
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