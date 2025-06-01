الصادق يدعو إلى محاسبة هؤلاء!

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس":

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"لا يمكن لبعض القضاة أن يستمروا في تغطية الفساد. يفعلونها بوقاحة، ضاربين عرض الحائط بكل وقرار الإصلاح. محاسبة هؤلاء أولوية لبناء الدولة، ولو كانوا في أعلى الهرمية. دمّروا الدولة لسنوات، ولا يمكن أن نسمح لهم بتدمير الأمل اليوم".