الحريري مستذكرًا رشيد كرامي: رجل الدولة الوطني العروبي

كتب لـ" " عبر منصة "أكس" مستذكراً الرئيس في الذكرى الـ38 لاستشهاده:

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"نترحم على الرئيس الشهيد ، رجل الدولة الوطني والعروبي، ونستذكر حكمته واعتداله وانفتاحه، ونؤكد تمسكنا كلبنانيين بثوابت "الدولة أولاً"، أولاً، " أولاً. التي استشهد لأجلها، كما الرئيس ، رحمهما الله".