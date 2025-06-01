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لبنان

الحريري مستذكرًا رشيد كرامي: رجل الدولة الوطني العروبي

Lebanon 24
01-06-2025 | 05:14
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كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر منصة "أكس" مستذكراً الرئيس الشهيد رشيد كرامي في الذكرى الـ38 لاستشهاده:
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"نترحم على الرئيس الشهيد رشيد كرامي، رجل الدولة الوطني والعروبي، ونستذكر حكمته واعتداله وانفتاحه، ونؤكد تمسكنا كلبنانيين بثوابت "الدولة أولاً"، لبنان أولاً، "العروبة أولاً. التي استشهد لأجلها، كما الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رحمهما الله".
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