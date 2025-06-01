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لبنان

يعد اندلاعه صباحاً... إخماد الحريق في خراج بلدتي الهيشة والفرض- وادي خالد

Lebanon 24
01-06-2025 | 05:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في خراج بلدتي الهيشة والفرض- وادي خالد، في محلتي كساير حساني والشير الطويل.
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وتمّ إخماد الحريق  بعد وصول مؤازرة من مركز القبيات الرئيسي ومركز أكروم بالدفاع المدني حيث وجه رئيس بلدية الهيشة أحمد العلي ورئيس بلدية الفرض خالد الخلف الشكر الجزيل إلى شباب مركز القبيات وأكروم ومركز الهيشة وشبان أهالي المنطقة الذين ساهموا بإخماد الحريق قبل ان يصل إلى اشجار الزيتون.

 كما وجه رئيس مركز الهيشة السيد محمد العلي الشكر إلى كل المراكز واهالي المنطقة الذين هبوا لمساندتهم في اخماد الحريق
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