يعد اندلاعه صباحاً... إخماد الحريق في خراج بلدتي الهيشة والفرض- وادي خالد

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أفادت مندوبة " " بأنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في خراج بلدتي الهيشة والفرض- ، في محلتي كساير حساني والشير .وتمّ إخماد الحريق بعد وصول مؤازرة من ومركز بالدفاع المدني حيث وجه رئيس بلدية الهيشة ورئيس بلدية الفرض خالد الخلف الشكر الجزيل إلى شباب مركز وأكروم ومركز الهيشة وشبان أهالي المنطقة الذين ساهموا بإخماد الحريق قبل ان يصل إلى اشجار .كما وجه رئيس مركز الهيشة السيد الشكر إلى كل المراكز واهالي المنطقة الذين هبوا لمساندتهم في اخماد الحريق