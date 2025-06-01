كبارة في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: نحتاج إلى رجالات دولة أمثاله

قال النائب في بيان:

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"في ذكرى اغتياله، نستذكر ، ونسترجع نهجه الوطني.اليوم، نحتاج الى رجالات دولة أمثاله، تعتمد لغة العقل لا الغرائز، لغة المنطق والحوار لا التحريض، ولاؤها للدولة وللدولة فقط".