24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يتضمّن تحذيرًا... كتاب من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال!
Lebanon 24
01-06-2025
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه وزير المال
ياسين جابر
كتاباً الى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المال لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها الى حساب وزارة المال لدى
مصرف لبنان
في المواعيد المحددة وفقاً لاحكام المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣، ويحذر الكتاب من ان اي تأخير سوف يؤدي الى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الادارة بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة.
Advertisement
ومما جاء في الكتاب:
"لما كان البندان رقم ۸ و ۱۱ من المادة الرابعة من المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣ ينصان على ما يلي:
يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المال لدى مصرف
لبنان
استناداً إلى نوع ومجموع الجدول المجمع والموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام المحددة للتحويل على النحو التالي:
يوم الاثنين عن المقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم".
مواضيع ذات صلة
"المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف
Lebanon 24
"المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف
01/06/2025 18:58:24
01/06/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: الأموال المجمدة هي جزء من العقوبات التي يجب رفعها
Lebanon 24
وزير خارجية إيران: الأموال المجمدة هي جزء من العقوبات التي يجب رفعها
01/06/2025 18:58:24
01/06/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التعليم الأميركية: الأموال الحكومية التي تحصل عليها جامعة هارفارد امتياز وليست حقاً من حقوقها
Lebanon 24
وزيرة التعليم الأميركية: الأموال الحكومية التي تحصل عليها جامعة هارفارد امتياز وليست حقاً من حقوقها
01/06/2025 18:58:24
01/06/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ارجاء البحث بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين
Lebanon 24
ارجاء البحث بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين
01/06/2025 18:58:24
01/06/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
على طريق دبل عيتا الشعب.. استهداف سيارة وسقوط اصابات
Lebanon 24
على طريق دبل عيتا الشعب.. استهداف سيارة وسقوط اصابات
11:45 | 2025-06-01
01/06/2025 11:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اختتم زيارته الى العراق.. زار مقر البطريركية الكلدانية
Lebanon 24
الرئيس عون اختتم زيارته الى العراق.. زار مقر البطريركية الكلدانية
11:31 | 2025-06-01
01/06/2025 11:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. مطلق نار باتجاه أشخاص وفي الهواء بقبضة أمن الدولة
Lebanon 24
في عكار.. مطلق نار باتجاه أشخاص وفي الهواء بقبضة أمن الدولة
11:06 | 2025-06-01
01/06/2025 11:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمات وتوقيفات... الجيش يهدم معامل لتصنيع الكبتاغون
Lebanon 24
مداهمات وتوقيفات... الجيش يهدم معامل لتصنيع الكبتاغون
10:53 | 2025-06-01
01/06/2025 10:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور لافت لجنبلاط... إليكم ما قاله
Lebanon 24
منشور لافت لجنبلاط... إليكم ما قاله
10:48 | 2025-06-01
01/06/2025 10:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
14:08 | 2025-05-31
31/05/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
15:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
12:07 | 2025-05-31
31/05/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
15:49 | 2025-05-31
31/05/2025 03:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:45 | 2025-06-01
على طريق دبل عيتا الشعب.. استهداف سيارة وسقوط اصابات
11:31 | 2025-06-01
الرئيس عون اختتم زيارته الى العراق.. زار مقر البطريركية الكلدانية
11:06 | 2025-06-01
في عكار.. مطلق نار باتجاه أشخاص وفي الهواء بقبضة أمن الدولة
10:53 | 2025-06-01
مداهمات وتوقيفات... الجيش يهدم معامل لتصنيع الكبتاغون
10:48 | 2025-06-01
منشور لافت لجنبلاط... إليكم ما قاله
10:45 | 2025-06-01
رابطة العاملين في "اللبنانية" تستعد لاعتصام الاثنين أمام المجلس الدستوري
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
01/06/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
01/06/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
01/06/2025 18:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24