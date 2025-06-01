يتضمّن تحذيرًا... كتاب من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال!

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ومما جاء في الكتاب:"لما كان البندان رقم ۸ و ۱۱ من المادة الرابعة من المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣ ينصان على ما يلي:يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المال لدى مصرف استناداً إلى نوع ومجموع الجدول المجمع والموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام المحددة للتحويل على النحو التالي:يوم الاثنين عن المقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم".