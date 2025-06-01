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لبنان

بشأن "ستارلينك"... كلام سار من حنكش!

Lebanon 24
01-06-2025 | 06:25
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كتب عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش عبر منصة "إكس":
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 "وأخيراً starlink رسمياً وضع لبنان على لائحة الانتظار. كنا قد بدأنا هذا النقاش منذ 6 أشهر مع المعنيين، أمّا اليوم وقد بدأ العمل الجدي، أسابيع قليلة ويصبح للشركات وكل القطاع الخاص خيار أفضل للتنافس مع المحيط خاصّةً بالخدمات عن بعد ولكل من يعمل على أسواق الخارجية…"

وشكر حنكش وزير الإتصالات شارل الحاج على جهوده المتواصلة من أجل خلق بيئة عمل أفضل.
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