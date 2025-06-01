بشأن "ستارلينك"... كلام سار من حنكش!

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"وأخيراً starlink رسمياً وضع على لائحة الانتظار. كنا قد بدأنا هذا منذ 6 أشهر مع المعنيين، أمّا اليوم وقد بدأ العمل الجدي، أسابيع قليلة ويصبح للشركات وكل القطاع الخاص خيار أفضل للتنافس مع المحيط خاصّةً بالخدمات عن بعد ولكل من يعمل على أسواق الخارجية…"وشكر وزير الإتصالات على جهوده المتواصلة من أجل خلق بيئة عمل أفضل.