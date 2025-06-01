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لبنان

بدر في ذكرى استشهاد كرامي: نترحم على رجلٍ آمن بأن الحوار قوة

Lebanon 24
01-06-2025 | 06:42
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كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس ":
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"في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي. نترحم على رجلٍ آمن أن الحوار قوة، لا ضعفا، ورأى في الدولة وطنا للجميع، لا مكاسب شخصية".
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