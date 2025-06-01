بدر في ذكرى استشهاد كرامي: نترحم على رجلٍ آمن بأن الحوار قوة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس ":

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"في ذكرى استشهاد الرئيس . نترحم على رجلٍ آمن أن الحوار قوة، لا ضعفا، ورأى في الدولة وطنا للجميع، لا مكاسب شخصية".