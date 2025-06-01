المرابطون في ذكرى اغتيال كرامي: كان من أعظم الرجال وأشرفهم

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صدر عن حركة الناصريين المستقلين– بيان جاء فيه: "استهداف الرئيس في تلك المرحلة المظلمة من تاريخ يشكل نقطة فاصلة في الصراع بين قوى الحق والنضال، وبين قوى الباطل المتمثلة بالظلاميين والإرهابيين وحلفائهم. وعلى رأس هؤلاء الحلفاء، القاتل المدعو ".وأضاف: "في ذكرى استشهاد رمز الكرامة الوطنية، الرئيس العربي الشهيد ، نجدد عهدنا بعدم التخلي عن دماء الشهيد الذي كان من أعظم الرجال وأشرفهم".وتابع: "نتوجه بخالص التعزية إلى عائلة كرامي الكريمة، وخاصة الوزير ، وإلى أهلنا في ولبنان عامة، مؤكدين أن العدالة ستنتصر مهما طال الزمن، وأن الحق سيستعاد على الأرض كما في السماء".