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لبنان

المرابطون في ذكرى اغتيال كرامي: كان من أعظم الرجال وأشرفهم

Lebanon 24
01-06-2025 | 06:08
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 صدر عن حركة الناصريين المستقلين– المرابطون بيان جاء فيه: "استهداف الرئيس الشهيد رشيد كرامي في تلك المرحلة المظلمة من تاريخ لبنان يشكل نقطة فاصلة في الصراع بين قوى الحق والنضال، وبين قوى الباطل المتمثلة بالظلاميين والإرهابيين اليهود الصهاينة وحلفائهم. وعلى رأس هؤلاء الحلفاء، القاتل المدعو سمير جعجع".
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وأضاف: "في ذكرى استشهاد رمز الكرامة الوطنية، الرئيس العربي الشهيد رشيد كرامي، نجدد عهدنا بعدم التخلي عن دماء الشهيد الذي كان من أعظم الرجال وأشرفهم".

وتابع: "نتوجه بخالص التعزية إلى عائلة كرامي الكريمة، وخاصة الوزير فيصل كرامي، وإلى أهلنا في طرابلس ولبنان عامة، مؤكدين أن العدالة ستنتصر مهما طال الزمن، وأن الحق سيستعاد على الأرض كما في السماء".
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