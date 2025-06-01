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لبنان

في الهرمل.. إشكال وإطلاق نار على محطة للمحروقات ومنزل

Lebanon 24
01-06-2025 | 06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال تطور إلى إطلاق نار على محطة للمحروقات ومنزل بين آل ناصر الدين وآل الرشعيني في الهرمل- البقاع الشمالي.
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وحضر الجيش الى المنطقة وفرض طوقا امنيا.
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