فتح معبر العريضة الحدودي في محافظة عكار باتجاه الأراضي السورية

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تم فتح معبر العريضة الحدودي في باتجاه الأراضي .تجدر الإشار إلى أن إعلاق المعبر مستمر بالاتجاه المعاكس نحو الأراضي ، إلى حين صدور إذن رسمي بإعادة فتحه بالكامل.