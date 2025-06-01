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لبنان

فتح معبر العريضة الحدودي في محافظة عكار باتجاه الأراضي السورية

Lebanon 24
01-06-2025 | 07:12
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تم صباح اليوم فتح معبر العريضة الحدودي في محافظة عكار باتجاه الأراضي السورية.
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تجدر الإشار إلى أن إعلاق المعبر مستمر بالاتجاه المعاكس نحو الأراضي اللبنانية، إلى حين صدور إذن رسمي بإعادة فتحه بالكامل.
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