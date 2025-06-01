غادرت إلى جهة مجهولة ولم تعد... فيفيان مفقودة (صورة)

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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقودة:(مواليد عام 1997، لبنانية)التي غادرت منزلها الكائن في بلدة الكنيسة- بتاريخ 21-05-2025، إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 320014-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.