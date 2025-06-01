Advertisement

لبنان

غادرت إلى جهة مجهولة ولم تعد... فيفيان مفقودة (صورة)

Lebanon 24
01-06-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1369007-638843843061089191.jpg
Doc-P-1369007-638843843061089191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة -البلاغ التّالي:
Advertisement

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

فيفيان وسام شمص (مواليد عام 1997، لبنانية)

التي غادرت منزلها الكائن في بلدة الكنيسة- بعلبك بتاريخ 21-05-2025، إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 320014-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 



مواضيع ذات صلة
غادر منزله على متن سيارة شيفروليه ولم يعد... علي مفقود (صورة)
lebanon 24
01/06/2025 18:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
غادر منزله في جبيل ولم يعد.. نبيل مفقود (صورة)
lebanon 24
01/06/2025 18:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
غادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟
lebanon 24
01/06/2025 18:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
غادرت منزلها الزوجي في طرابلس ولم تعُد... هل شاهدتم "نوال"؟
lebanon 24
01/06/2025 18:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2025-06-01
11:31 | 2025-06-01
11:06 | 2025-06-01
10:53 | 2025-06-01
10:48 | 2025-06-01
10:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24