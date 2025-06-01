بهاء الحريري في ذكرى اغتيال كرامي: رجل دولة دافع عن وحدة لبنان

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"في ذكرى اغتيال الرئيس ، نستذكر رجل الدولة الذي دافع عن وحدة وكرامته وسيادته، ونُجدّد الإيمان بلبنان الواحد الذي ناضل من أجله الأحرار واستُشهِدوا في سبيله.

الرئيس كرامي كان زعيماً لا تُقاس قامته بالطائفة بل بالموقف، وسيبقى حياً في وجدان كل من يؤمن بلبنان السيد والحر والمستقل".