بعد 38 عاماً على اغتيال كرامي... لحود: هدف المجرمين كان محاولة إنهاء الحالة الوطنيّة

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"اغتيلت في مثل هذا اليوم، قبل ٣٨ عاماً، واحدة من أهمّ الشخصيّات الوطنيّة التي عرفها بعد ، وكان هدف المجرمين محاولة إنهاء الحالة الوطنيّة الرافضة لتقسيم لبنان على مبدأ طائفي ومناطقي، وقد كان الرئيس من أبرز وجوهها، في حين ما تزال أحزابٌ وشخصيّات لبنانيّة في موقع المناصرين للأفكار التقسيميّة".وأضاف: "تحلّ الذكرى هذه السنة ونحن في أحوج ما يكون لهذه الشخصيّة التي خرجت من بيتٍ أعطى، وما يزال، الكثير للبنان في مواجهة دعاة المشروع الذي كان الشهيد من معارضيه، وهو يطلّ برأسه اليوم من خلال مشاريع خارجيّة تدور في ".وختم: "نتوجّه لعائلة الشهيد، وخصوصاً للنائب الصديق ، بالتعزية التي لا يساويها سوى تعزية اللبنانيّين الوطنيّين بأنّ دمه لم تذهب هدراً، بل ساهمت، مع دماء كثيرين، في تجاوز المؤامرات التي حيكت ضدّ بلدنا، وهي مستمرّة وسنتجاوزها كما فعلنا في السابق".