Advertisement

لبنان

بعد فرض ضريبة على المازوت... رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع يحذّر!

Lebanon 24
01-06-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1369018-638843868420738876.jpg
Doc-P-1369018-638843868420738876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، "الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل اساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري".
Advertisement


وقال في بيان: "إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في ارضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية".


أضاف: "فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع اتت الضريبة بشكل صاعق على راس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 $ على البنزين وبينما على المازوت حوالي 2$ للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف ان سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟". 


وناشد الترشيشي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني وكافة المسؤولين "التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني والا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به".


وطالب ب" لعدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية".


وختم ترشيشي: "من الافضل للمسؤولين ان يرفعوا الضرائب على الطبقة الغنية وليس على الفقراء بمادة المازوت".
مواضيع ذات صلة
تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت
lebanon 24
01/06/2025 18:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"حراك المعلمين المتعاقدين": رفع ضرائب البنزين والمازوت وجه آخر من وجوه القهر
lebanon 24
01/06/2025 18:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية
lebanon 24
01/06/2025 18:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يحذر من "فرض واقع تقسيمي" في سوريا
lebanon 24
01/06/2025 18:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2025-06-01
11:31 | 2025-06-01
11:06 | 2025-06-01
10:53 | 2025-06-01
10:48 | 2025-06-01
10:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24