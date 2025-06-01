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لبنان

الخير عن الشهيد كرامي: رجل دولة وقرار

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:01
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 قال النائب أحمد الخير عبر منصة "أكس" في الذكرى ال 38 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي:
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"رحم الله الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكراه الـ 38، قامة وطنية وعربية، ورجل دولة وقرار لا يزال حياً في ضمير لبنان، وفي وجدان كل لبناني يؤمن بالدولة والعيش الواحد والحوار والانفتاح والاعتدال، ويرفع راية المصلحة الوطنية والانتماء العربي فوق كل الرايات".

 
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