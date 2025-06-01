الخير عن الشهيد كرامي: رجل دولة وقرار

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"رحم الله الرئيس في ذكراه الـ 38، قامة وطنية وعربية، ورجل دولة وقرار لا يزال حياً في ضمير ، وفي وجدان كل لبناني يؤمن بالدولة والعيش الواحد والحوار والانفتاح والاعتدال، ويرفع راية المصلحة الوطنية والانتماء العربي فوق كل الرايات".