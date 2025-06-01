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لبنان

وزير الثقافة ينعى مخرجاً شهيراً

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:03
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 كتب وزير الثقافة غسان سلامة على حسابه عبر منصة "أكس":
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"حزنت لرحيل محمد الاخضر حامينا مخرج "سنوات الجمر" الفيلم العربي الوحيد الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان. اعاد المهرجان عرض تلك الرائعة منذ ايام بمناسبة مرور خمسين عاماً على تلك الجائزة. رحمه الله والعزاء لعائلته ولاخوتنا في الجزائر".
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