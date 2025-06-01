وزير الثقافة ينعى مخرجاً شهيراً

كتب على حسابه عبر منصة "أكس":

Advertisement

"حزنت لرحيل محمد الاخضر حامينا مخرج "سنوات الجمر" الفيلم العربي الوحيد الحائز على في مهرجان كان. اعاد المهرجان عرض تلك الرائعة منذ ايام بمناسبة مرور خمسين عاماً على تلك الجائزة. رحمه الله والعزاء لعائلته ولاخوتنا في ".