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لبنان

بعد قرار الحكومة رفع الرسوم على المحروقات.. هكذا علّق حاصباني

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:07
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كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "أكس":
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"قرار الحكومة برفع الرسوم على المحروقات والذي جاء مفاجئا وبغياب وزير الطاقة خارج البلاد، لن يخدم الهدف الأساسي الذي طرح من أجله وهو تمويل العسكريين. فذلك يتطلب قانون زيادة اعتماد يقر في مجلس النواب.  كما ان من الواجب ان يتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة، كما اكدنا مرارا في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإعلام".

 
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