بعد قرار الحكومة رفع الرسوم على المحروقات.. هكذا علّق حاصباني

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"قرار الحكومة برفع الرسوم على المحروقات والذي جاء مفاجئا وبغياب خارج البلاد، لن يخدم الهدف الأساسي الذي طرح من أجله وهو تمويل العسكريين. فذلك يتطلب قانون زيادة اعتماد يقر في مجلس النواب. كما ان من الواجب ان يتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة، كما اكدنا مرارا في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإعلام".