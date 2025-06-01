Advertisement

لبنان

قبيل مغادرته بغداد.. الرئيس عون اتصل بنجل السيد علي السيستاني

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1369029-638843884731842691.jpg
Doc-P-1369029-638843884731842691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبيل مغادرته بغداد، اتصالًا بنجل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني، اطمأن خلاله الى صحته وصحة والده، متمنيًا له الشفاء العاجل، "على أمل أن تتاح له فرصة زيارته في وقت لاحق".
Advertisement

‏وقد شكر السيد محمد رضا السيستاني الرئيس عون على مبادرته، متمنيًا له "دوام التوفيق في مسؤولياته الوطنية" .
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: السيد السيستاني وضع خارطة طريق للحل في تحقيق مستقبل أفضل
lebanon 24
01/06/2025 19:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل مغادرته مصر.. ماذا فعل الرئيس عون؟
lebanon 24
01/06/2025 19:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون اتصل برئيس الحكومة العراقية وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان
lebanon 24
01/06/2025 19:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بري لدى مغادرته قصر بعبدا: الاجتماع مع الرئيس عون كان ممتازًا
lebanon 24
01/06/2025 19:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2025-06-01
11:31 | 2025-06-01
11:06 | 2025-06-01
10:53 | 2025-06-01
10:48 | 2025-06-01
10:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24