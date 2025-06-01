عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى

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أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة حلول المبارك ابتداءً من صباح الجمعة في ٦/٦/٢٠٢٥ حتى مساء الاثنين في ٩/٦/٢٠٢٥، وذلك انسجامًا مع المذكرة رقم ٢٣/٢٠٢٥ الصادرة عن الدكتور .وتقدمت كرامي من الأسرة التربوية إدارة ومعلمين وتلامذة وأهل بالتهنئة بعيد الاضحى المبارك، آملةً أن يعيده الله عليهم وعلى بالخير والنجاح والازدهار والسلام.