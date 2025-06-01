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لبنان

عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:27
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أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ابتداءً من صباح الجمعة في ٦/٦/٢٠٢٥ حتى مساء الاثنين في ٩/٦/٢٠٢٥، وذلك انسجامًا مع المذكرة رقم ٢٣/٢٠٢٥ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
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وتقدمت الوزيرة كرامي من الأسرة التربوية إدارة ومعلمين وتلامذة وأهل بالتهنئة بعيد الاضحى المبارك، آملةً أن يعيده الله عليهم وعلى لبنان بالخير والنجاح والازدهار والسلام.
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