عبدالله: نريد دولة تبسط سيادتها على كل الارض

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رعى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال ، حفل تخرج طلاب مدرسة دير المخلص الثانوية في بلدة جون ( اقليم الخروب)، وحضره طوني عيد ممثلا النائب عدوان، ممثل النائب الدكتور أسامة سعد ناصيف عيسى، مفوض حزب الوطنيين الأحرار في قضاء فادي معلوف ممثلا النائب كميل شمعون، راعي أبرشية ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران بشارة الحداد، رئيس أساقفة صور وتوابعها المطران جورج إسكندر، المطران عصام يوحنا درويش، الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب، ممثل النائب السابق محمد الرئيس الأول لمحكمة في الجنوب القاضي غسان معطي، رئيس محكمتي المنية والضنية في القاضي وائل عبد الله، قائد مقر الجنوب في العميد حسان طعمة، آمر فصيلة جسر الرائد عبد الحفيظ فواز، وكيل داخلية إقليم الخروب في الإشتراكي ميلار السيد ومدراء وهيئات تربوية وشخصيات ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هلا مرعب، ممثلون عن الأحزاب والجمعيات، مديرة مدرسة دير المخلص الثانوية ريتا أنطون، أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والوظيفية في مدرسة دير المخلص الثانوية، أعضاء الرابطة المخلصية، رئيس وأعضاء لجنة الأهل في مدرسة دير المخلص الثانوية وشخصيات وأهالي المتخرجين ورهبان وراهبات.وكان إستهل الإحتفال بدخول المتخرجين، وتلاهم النشيد الوطني ونشيد دير المخلص. ثم أقيمت مراسم تسليم والراية والشعلة، ثم تقديم وترحيب من المدرسة ليليان الغريب.ثم تحدث راعي الحفل النائب بلال عبدالله فقال: "عندما شرفني الأب فارس وطلب مني رعاية هذا اللقاء طبعا لم اتردد. هذا شرف لي ولمن امثل في بيئتي ومجتمعي وفي السياسة وكل الامور. لقد راودتني افكار كثيرة وربما اسئلة، لماذا هذا الخيار، ألأنه تجمع هذا الصرح علاقة تاريخية ومستمرة مع المختارة، او لأن اهل اقليم الخروب تحديداً متمسكون بهذا الصرح، يريدونه بينهم كل يوم وكل ساعة، حتى لو أخرت ذلك بعض الحروب، ولكن سيكونون هنا، والسؤال الثالث ربما هناك بعض الواسطة من الأب ديب، ولكن اقول بصراحة الجواب واضح، انه العيش الواحد الذي يكرسه هذا الصرح بتاريخه وحاضره وادائه ورسالته وعلمه وبنشره الإيمان، لذلك مضاعف هذا الشرف لي ان أرعى تخريج هذه الزنابق من منطقتنا ، الذين يدخلون الى معترك الحياة مزودين بكل ما قدمتموه لهم من علم ومعرفة وعطاء وتضحية ومثابرة، هذا ليس بالصدفة، لأنني تعلمت في دير المطلة في بداية تحصيلي العلمي واعتز به، وأعتقد بأن رسائل الأديان والمذاهب كلها متشابهة، الرب واحد والخالق واحد، ولكن الإنسان هو من يفرق ويبعد الواحد عن الآخر."أضاف: "اردت في هذه المناسبة ان اقول بانها فرصة لكم، لم تكن مؤاتية لنا ولم تكن موجودة لدينا، نحن للاسف عشنا اصعب الظروف والمراحل، اما انتم اليوم فتنطلقون ولبنان يتعافى وينشد طريقه القويم، يذهب بالاتجاه الصحيح لحماية كل اهله دون تمييز، ولحماية مجتمعه وارضه ودوره في المنطقة، ولحماية رسالته، وهذا الصرح جزء من هذه الرسالة، رسالة لبنان في الشرق، لذلك انتم محظوظون، لانني واثق ومتفائل بأن لبنان يشق طريقه نحو الخلاص، بصعوبة نعم وبمعاناة صحيح، فالعدو لا يتركنا يوما نرتاح، ولكن هناك عهد جديد ورئيس اراد ان يقود هذه السفينة نحو الخلاص، فيجب علينا جميعا ان نقف خلفه وندعمه مع مهما تعثرت احيانا، ولكن نحن قطعنا اشواطا كبيرة في المعاناة وآن الأوان ان نستقر في حياتنا في بكرامتنا وعنفواننا ووجودنا ودورنا".وتابع: "والأهم اهلي وأخواتي في كل اقليم الخروب وفي الشوف هو هذا العيش الواحد، فعندما نتخلى عن هذا العيش الواحد ونتفرق ونتشرذم ونسمح للخارج ان يتدخل في شؤوننا ويفرض شروطه، عندها نضعف ونتعب، لذلك يجب ان نستقوي أحدنا بالاخر، نستقوي ببعضنا البعض، لا احد مهزوم في لبنان ولا احد منتصر، لبنان هو المنتصر. وما نريده ونطمح اليه ان تشعر جميعا باننا نريد دولة تبسط سيادتها على كل الارض، وتتعاطى مع الخارج من موقع الندية، ونريد دولة تبني هذا الاستقرار."وختم عبد الله قائلا: "هذه حقوق الانسان، الحق في التربية والصحة والغذاء والأمن والحق في التعبير، وهذه ميزة لبنان الا نفقد هذا الحق لكل الناس والأحزاب والجماعات والقوى على قاعدة إنماء هذا البلد، اشكر الاب هذا الشرف الكبير لي، والشكر لابونا ديب وتحياتي لسيادة المطرانين، والتحية الاكبر للهيئة التعليمية ولأولياء الامور اهل التلاميذ، وللمديرة والمعلمين، وان شاء الله في العام القادم نحتفل ويكون لبنان قد قطع شوطا باتجاه التعافي والاستقرار والنهوض".بعدها تم تقديم درع للنائب عبد الله، الذي قام بدوره مع الأرشمندريت ديب والأب الخليفات ومدير المدرسة بتسليم الطلاب الشهادات، ثم قطع قالب حلوى بالمناسبة، فيما أختتم الإحتفال بعشاء تكريمي على شرف الحضور في الدير.