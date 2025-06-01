إليكم الفائزين في الجولة الأولى لانتخابات نقابة الأطباء في بيروت

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لصندوق التأمين والاعانة:جو الراس، حوماني، رفيق سليم نمر .المجلس التأديبيانطوان كاشي، ،صندوق التقاعدكريكور اجيديان، عماد وعلي مشيك.وفاز في عضوية كل من الدكتور :الياس شلالا، حسن بسام، هنري فاخوري، محمد حاسبيني، فيليب يونس، بسام عليق، زهير عمر، وجورج عساف.وفاز بالتزكية كل من الدكتور وخمد لمنصب مساعد مراقب عام صندوق التقاعد.وتعود صانديق الاقتراع لتفتح مجددا بين الساعة الرابعة والسابعة مساء لانتخاب النقيب.