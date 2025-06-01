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لبنان

إليكم الفائزين في الجولة الأولى لانتخابات نقابة الأطباء في بيروت

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:54
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انتهت الجولة الاولى من الانتخابات الجارية في نقابة اطباء لبنان في بيروت، لانتخاب ثمانية اعضاء لمجلس النقابة واربعة لصندوق التأمين والاعانة، وثلاثة لصندوق التقاعد  واثنين للمجلس التأديبي.
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لصندوق التأمين والاعانة:

جو الراس، محمد على حوماني، رفيق سليم نمر عز الدين

المجلس التأديبي 

انطوان كاشي، مؤنس كلاكش،

صندوق التقاعد 

كريكور اجيديان، عماد صوان وعلي مشيك.

وفاز في عضوية مجلس النقابة كل من الدكتور :

الياس  شلالا، حسن بسام، هنري فاخوري، محمد حاسبيني، فيليب يونس، بسام عليق، زهير عمر، وجورج عساف. 

وفاز بالتزكية كل من الدكتور مروان الزغبي وخمد الموسوي لمنصب مساعد مراقب عام صندوق التقاعد. 

وتعود صانديق الاقتراع لتفتح مجددا بين الساعة الرابعة والسابعة مساء لانتخاب النقيب.
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