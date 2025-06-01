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لبنان

خلال إطلاق صيفيات راشيا مع "سوق الأضحى".. هذا ما قاله أبو فاعور

Lebanon 24
01-06-2025 | 08:48
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نظم الاتحاد النسائي التقدمي في راشيا، بالتعاون مع تجمع شباب راشيا وبلدية راشيا الوادي، مهرجان "سوق عيد الأضحى" الذي اقيم في "سوق راشيا الأثري" وساحة الزيتونة، بحضور شعبي كبير من مختلف قرى راشيا وحاصبيا والبقاع وعدد من المناطق، تخلله معارض لبيع المونة البيتية والحلويات المنزلية والمأكولات والاعمال الحرفية والألعاب والهدايا، اضافة الى استاندات التوجيه، ومنها استاند المدرسة الفنية الزراعية في راشيا.
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كما أقيمت مسرحية "صحة وصحتين" للفنان نزيه يوسف، حضرها مئات الأطفال من قرى راشيا Magic Show g Dog Show. DJ Mak.

عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور وفور وصوله الى  مطار رفيق الحريري الدولي، توجه مباشرة لمشاركة أهالي راشيا والمنطقة فرحتهم بسوق العيد، فقال قبيل جولة له: "‏اليوم نحتفل بعيد الأضحى، قريباً سنحتفل بافتتاح متحف الإستقلال بعدها نحتفل بيوم التجلّي تجلي السيد المسيح في جبل الشيخ، بعدها مواسم راشيا وصنع في راشيا، وبعدها بيوم الدبس وافتتاح السوق سيكون في وقت قريب".

وتابع: "راشيا باشرت مناسباتها الصيفية، وموسمنا الصيفي سيكون هذا العام زاخراً بالكثير من النشاطات، والهدف الأساسي هو احياء السوق وإعادة تحويله إلى مقصد سياحي، ليس فقط لأبناء المنطقة، ولكن على مستوى كل لبنان. وهذا النشاط هو أول باكورة أعمال هذه البلدية المنتخبة حديثا، بالتعاون مع الاتحاد النسائي التقدمي وتجمع شباب راشيا، كما قلت سيكون هذا الصيف صيفاً حافلاً لم تشهد مثله راشيا، لاننا نرى اندفاعا إلى العمل البلدي وانطلاقة جديدة للبلدية، وهي بلدية واعدة وستقدم الكثير لراشيا".
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