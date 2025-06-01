هاشم: لإعادة إعمار المناطق الجنوبية الحدودية بأسرع وقت

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أضاف: "مع بداية فصل الصيف وتشجيعا لأبناء المناطق واللبنانيين والمغتربين خاصة، لا بد من عناية خاصة وبشكل سريع للبدء بورشة تأمين المتطلبات الحياتية اليومية والعمل لتطبيق بنود وقف اطلاق النار مع استمرار العدوان الاسرائيلي المتفلت من اي قرارات والتزامات، والمطلوب الضغط بكل ما تملك من علاقات لوضع الاولويات والتي تبدأ بانسحاب العدو الاسرائيلي ووقف العدوان بكل اشكاله وتنفيذ كل الخطوات التي تحفظ السيادة والكرامة الوطنية، وامام كل الاخطار التي تحدق بوطننا لابد من اتخاذ كل ما يحفظ وطننا في مواجهة الاعصار الذي يهب على المنطقة ولا يستثني وطننا، وتحصينه يستدعي توسيع مساحة التلاقي والوحدة بين مكوناته وابنائه، فهل ‏سينتبه بعض المراهنين على بعض السياسات الخارجية ويستفيقوا قبل ان ندفع ثمن بعض الاخطاء"؟.