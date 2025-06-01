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لبنان

هاشم: لإعادة إعمار المناطق الجنوبية الحدودية بأسرع وقت

Lebanon 24
01-06-2025 | 09:50
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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح، على "ضرورة ان تضع الحكومة خطة انماء واعادة اعمار المناطق الجنوبية الحدودية بأسرع وقت وتأمين الامكانات المطلوبة خاصة بعد انتهاء الانتخابات البلدية، واصبح لزاما على الحكومة الالتفات للبلدات والقرى الحدودية والايعاز للوزارات والمؤسسات والادارات ان تعمل لتقديم الخدمات ومتطلبات البلديات الجديدة، وهذا حق لابناء هذه المناطق وواجب الدولة كراعية لابنائها الذين دفعوا الضريبة ومازالوا منذ لحظة وجود العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية".
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أضاف: "مع بداية فصل الصيف وتشجيعا لأبناء المناطق واللبنانيين والمغتربين خاصة، لا بد من عناية خاصة وبشكل سريع للبدء بورشة تأمين المتطلبات الحياتية اليومية والعمل لتطبيق بنود وقف اطلاق النار مع استمرار العدوان الاسرائيلي المتفلت من اي قرارات والتزامات، والمطلوب الضغط بكل ما تملك الحكومة اللبنانية من علاقات لوضع الاولويات والتي تبدأ بانسحاب العدو الاسرائيلي ووقف العدوان بكل اشكاله وتنفيذ كل الخطوات التي تحفظ السيادة والكرامة الوطنية، وامام كل الاخطار التي تحدق بوطننا لابد من اتخاذ كل ما يحفظ وطننا في مواجهة الاعصار الذي يهب على المنطقة ولا يستثني وطننا، وتحصينه يستدعي توسيع مساحة التلاقي والوحدة بين مكوناته وابنائه، فهل ‏سينتبه بعض المراهنين على بعض السياسات الخارجية ويستفيقوا قبل ان ندفع ثمن بعض الاخطاء"؟.
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