Advertisement

لبنان

فوز اثنين من جمعية الخريجين التقدميين في عضوية نقابة أطباء لبنان

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1369065-638843945905948682.png
Doc-P-1369065-638843945905948682.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلنت جمعية الخريجين التقدميين، في بيان، أنها حققت نصراً جديداً في انتخابات نقابة أطباء لبنان، التي جرت اليوم الأحد، حيث فاز الدكتور زهير عمر بعضوية مجلس النقابة وفاز الدكتور نمر غرز الدين في عضوية صندوق التأمين والإغاثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوز لائحة "معاً لراشيا أحلى" المدعومة من الحزب التقدمي الإشتراكي بكامل أعضائها
lebanon 24
01/06/2025 19:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز اللائحة البلدية المدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب القومي في بلدة عين عطا بكامل اعضائها
lebanon 24
01/06/2025 19:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر لنقابة أطباء لبنان – طرابلس
lebanon 24
01/06/2025 19:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الفنانين السورية برئاسة مازن ناطور تمنح الفنان فضل شاكر عضوية النقابة في سوريا بمرتبة الشرف
lebanon 24
01/06/2025 19:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2025-06-01
11:31 | 2025-06-01
11:06 | 2025-06-01
10:53 | 2025-06-01
10:48 | 2025-06-01
10:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24