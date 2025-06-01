"اليونيفيل" القطاع الغربي يدعم الشباب والثقافة والمجتمع من أجل السلام

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الثقافة والعمل: دورة الفسيفساء في صورفي 30 أيار، اختُتمت دورة الفسيفساء التي نظمها القطاع الغربي لليونيفيل بالتعاون مع بلدية صور والجامعة الإسلامية في ، وذلك في القاعة الأثرية للمدرج الروماني في صور. وأشرف على البروفسور حسن بدوي، وشاركت فيها 14 طالبة، بينهن طالبات من كلية الفنون الإسلامية، حيث اكتسبن مهارات عملية في فن الفسيفساء.شهد حفل الختام حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي، ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، ورئيس الجامعة الإسلامية الدكتور غسان جابر، ومدير المواقع الأثرية في الجنوب السيد .حصلت المشاركات على شهادات مشاركة بالإضافة إلى مجموعة أدوات تساعدهن على بدء النشاط الفني بشكل مستقل.وهدفت هذه المبادرة إلى تحقيق أثر ثقافي واقتصادي إيجابي للنساء في المنطقة، كما عززت الثقة مع الكتيبة الدولية وساهمت في إبراز التراث الثقافي المشترك.دروس اللغة : جسر ثقافي بين لبنان وإيطاليافي 28 أيار 2025، نُظم أحد اللقاءات ضمن دروس اللغة الإيطالية في الجامعة الإسلامية في صور، بمبادرة من الكتيبة الإيطالية التابعة لليونيفيل – القطاع الغربي المتمركزة في مقر المنصوري. وشارك في هذه المبادرة عشرون طالبة، حيث توفر لهن فرصة ثمينة لتعلّم اللغة والثقافة الإيطالية. وتُقدَّم الدروس بإشراف حافظات السلام الإيطاليات، وتركّز على أسلوب تفاعلي يعزز الفهم العملي للغة.ديناميكية وتفاعلية، تتضمن تمثيل الأدوار، ألعاب تعليمية، وتمارين لغوية.وأشاد الإسلامية اللبنانية بهذه المبادرة، واعتبرها ضرورية لنمو الطالبات الثقافي، ولتعزيز العلاقة بين المجتمع الأكاديمي المحلي وقوات حفظ السلام.وأكدت المبادرة الكتيبة الإيطالية بتعزيز التفاهم الثقافي والتعاون من خلال التعليم.تقديم مستلزمات مدرسية في مدرسة دير انطارفي 28 أيار 2025، نظمت اليونيفيل- القطاع الغربي نشاطًا تربويًا في المدرسة الابتدائية والمتوسطة في دير انطار، بمشاركة فريق التعاون المدني-العسكري (CIMIC) التابع للكتيبة الماليزية، والأخصائية النفسية التابعة للكتيبة الإيطالية، وتحت إشراف المستشارة الجندرية للقطاع.شارك في النشاط طلاب من عمر 3 إلى 17 سنة في أنشطة تعليمية ترفيهية تهدف إلى استكشاف المشاعر، تم تنظيمها وفق الفئات العمرية. وأدار الجنود الماليزيون الألعاب التفاعلية، بينما قادت الأخصائية النفسية جلسات التثقيف النفسي.واختُتم الحدث بتوزيع مستلزمات مدرسية من قبل الكتيبة الإيطالية.وعبّر الطاقم التعليمي عن امتنانهم العميق، ودعوا قوات حفظ السلام للعودة في أيلول مع بداية العام الدراسي الجديد.عكست هذه المبادرة دعم اليونيفيل العملي للرفاه العاطفي والتربوي للشباب في جنوب لبنان.ورشة عمل إبداعية في مؤسسة الإمام : مهارات للمستقبلفي 23 أيار، اختتمت اليونيفيل- القطاع الغربي ورشة عمل لطالبات معهد التابع لمؤسسات الإمام الصدر في صور.وخلال الورشة، تعلمت 20 فتاة من صف "الرسوم الاجتماعية" تقنيات تشكيل وتزيين البالونات، وهي مهارات مفيدة في تنظيم الفعاليات الخاصة بالأطفال. وفي نهاية النشاط، أُقيم حفل توزيع الشهادات احتفاءً بنجاح المبادرة.وعبرت المشاركات عن امتنانهن لقوات حفظ السلام، وأكدن أنهن سيحملن هذه التجربة معهن في مسيرتهن المهنية المستقبلية.وأبرزت هذه المبادرة مجددًا التزام اليونيفيل بتأهيل الجيل الجديد وتعزيز فرص العمل للفتيات.من خلال هذه المبادرات، أكدت اليونيفيل- القطاع الغربي التزامها المستمر تجاه الشباب والثقافة في جنوب لبنان، ورسخت رسالتها في نشر السلام، التعاون، والدعم العملي في كل نشاط تنفذه على الأرض.