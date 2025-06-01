Advertisement

لبنان

"اليونيفيل" القطاع الغربي يدعم الشباب والثقافة والمجتمع من أجل السلام

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:00
A-
A+

Doc-P-1369074-638843961247581946.png
Doc-P-1369074-638843961247581946.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت اليونيفيل في بيان، ان "قوات حفظ السلام التابعة للقطاع الغربي لليونيفيل، تواصل وجودها على الأرض وتبقى ملتزمة بعمق في دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان، وان تركيزها المستمر على الشباب والثقافة ينعكس في أنشطة عديدة تعزز الروابط مع السكان المحليين، وتدعم النمو الشخصي والمهني للمشاركين، وتساهم في بناء جسور من الفهم والتعاون".
Advertisement

الثقافة والعمل: دورة الفسيفساء في صور

في 30 أيار، اختُتمت دورة الفسيفساء التي نظمها القطاع الغربي لليونيفيل بالتعاون مع بلدية صور والجامعة الإسلامية في لبنان، وذلك في القاعة الأثرية للمدرج الروماني في صور. وأشرف على الدورة البروفسور حسن بدوي، وشاركت فيها 14 طالبة، بينهن طالبات من كلية الفنون في الجامعة الإسلامية، حيث اكتسبن مهارات عملية في فن الفسيفساء.

شهد حفل الختام حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي، ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، ورئيس الجامعة الإسلامية الدكتور غسان جابر، ومدير المواقع الأثرية في الجنوب السيد علي بدوي.

حصلت المشاركات على شهادات مشاركة بالإضافة إلى مجموعة أدوات تساعدهن على بدء النشاط الفني بشكل مستقل.

وهدفت هذه المبادرة إلى تحقيق أثر ثقافي واقتصادي إيجابي للنساء في المنطقة، كما عززت الثقة مع الكتيبة الدولية وساهمت في إبراز التراث الثقافي المشترك.

دروس اللغة الإيطالية: جسر ثقافي بين لبنان وإيطاليا

في 28 أيار 2025، نُظم أحد اللقاءات ضمن دروس اللغة الإيطالية في الجامعة الإسلامية اللبنانية في صور، بمبادرة من الكتيبة الإيطالية التابعة لليونيفيل – القطاع الغربي  المتمركزة في مقر المنصوري. وشارك في هذه المبادرة عشرون طالبة، حيث توفر لهن فرصة ثمينة لتعلّم اللغة والثقافة الإيطالية. وتُقدَّم الدروس بإشراف حافظات السلام الإيطاليات، وتركّز على أسلوب تفاعلي يعزز الفهم العملي للغة.

ديناميكية وتفاعلية، تتضمن تمثيل الأدوار، ألعاب تعليمية، وتمارين لغوية.

وأشاد رئيس الجامعة الإسلامية اللبنانية بهذه المبادرة، واعتبرها ضرورية لنمو الطالبات الثقافي، ولتعزيز العلاقة بين المجتمع الأكاديمي المحلي وقوات حفظ السلام.

وأكدت المبادرة التزام الكتيبة الإيطالية بتعزيز التفاهم الثقافي والتعاون من خلال التعليم.

تقديم مستلزمات مدرسية في مدرسة دير انطار

في 28 أيار 2025، نظمت اليونيفيل- القطاع الغربي نشاطًا تربويًا في المدرسة الابتدائية والمتوسطة في دير انطار، بمشاركة فريق التعاون المدني-العسكري (CIMIC) التابع للكتيبة الماليزية، والأخصائية النفسية التابعة للكتيبة الإيطالية، وتحت إشراف المستشارة الجندرية للقطاع.

شارك في النشاط طلاب من عمر 3 إلى 17 سنة في أنشطة تعليمية ترفيهية تهدف إلى استكشاف المشاعر، تم تنظيمها وفق الفئات العمرية. وأدار الجنود الماليزيون الألعاب التفاعلية، بينما قادت الأخصائية النفسية جلسات التثقيف النفسي.

واختُتم الحدث بتوزيع مستلزمات مدرسية من قبل الكتيبة الإيطالية.

وعبّر الطاقم التعليمي عن امتنانهم العميق، ودعوا قوات حفظ السلام للعودة في أيلول مع بداية العام الدراسي الجديد.

عكست هذه المبادرة دعم اليونيفيل العملي للرفاه العاطفي والتربوي للشباب في جنوب لبنان.

ورشة عمل إبداعية في مؤسسة الإمام الصدر: مهارات للمستقبل

في 23 أيار، اختتمت اليونيفيل- القطاع الغربي ورشة عمل لطالبات معهد آفاق التابع لمؤسسات الإمام الصدر في صور.

وخلال الورشة، تعلمت 20 فتاة من صف "الرسوم الاجتماعية" تقنيات تشكيل وتزيين البالونات، وهي مهارات مفيدة في تنظيم الفعاليات الخاصة بالأطفال. وفي نهاية النشاط، أُقيم حفل توزيع الشهادات احتفاءً بنجاح المبادرة.

وعبرت المشاركات عن امتنانهن لقوات حفظ السلام، وأكدن أنهن سيحملن هذه التجربة معهن في مسيرتهن المهنية المستقبلية.

وأبرزت هذه المبادرة مجددًا التزام اليونيفيل بتأهيل الجيل الجديد وتعزيز فرص العمل للفتيات.

من خلال هذه المبادرات، أكدت اليونيفيل- القطاع الغربي التزامها المستمر تجاه الشباب والثقافة في جنوب لبنان، ورسخت رسالتها في نشر السلام، التعاون، والدعم العملي في كل نشاط تنفذه على الأرض.
مواضيع ذات صلة
القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" يدعم السلطات اللبنانية في تفقد وقطاف بستان أفوكادو
lebanon 24
01/06/2025 19:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القطاع الغربي لليونيفيل يدعم المزارعين في مروحين
lebanon 24
01/06/2025 19:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" زار بلدة علما الشعب
lebanon 24
01/06/2025 19:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تدريبات مشتركة لوحدات القطاع الغربي في "اليونيفيل" للبقاء على جاهزية
lebanon 24
01/06/2025 19:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2025-06-01
11:31 | 2025-06-01
11:06 | 2025-06-01
10:53 | 2025-06-01
10:48 | 2025-06-01
10:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24