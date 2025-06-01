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لبنان

منشور لافت لجنبلاط... إليكم ما قاله

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:48
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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها لذا افضل الاصلاح والمدروس".
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