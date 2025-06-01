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لبنان

رابطة العاملين في "اللبنانية" تستعد لاعتصام الاثنين أمام المجلس الدستوري

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:45
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 أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنه "بعد الجهود الجبارة التي خضناها سويةً لتحقيق مطلب المباراة المحصورة، وبعد مرور القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب، وصدوره في الجريدة الرسمية، نتفاجأ أن عدداً من النواب تداعوا إلى التحضير لتقديم طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري".
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واعتبرت الهيئة انه "لمن الصادم أن يقوم نوابٌ من المفترض أنهم حريصون على مصلحة الناس، بهكذا خطوةٍ كيدية لا تعود إلا بالضرر على مواطنين قدموا سنين حياتهم في سبيل الجامعة اللبنانية واستمراريتها في أصعب الظروف. وإننا أمام هذه الخطوة الإستفزازية المتهورة، ندعو العاملين في الجامعة اللبنانية إلى الاستنفار والنفير لثني النواب المعنيين عن تقديم هذا الطعن بكل الوسائل المتاحة. وبالتوازي مع الاتصالات التي بدأناها منذ أيام مع النواب المعنيين للقائهم وشرح موقفنا، ندعو العاملين بجميع مسمياتهم، إلى الاعتصام أمام المجلس الدستوري غداً الإثنين عند الساعة الثامنة صباحاً لإقناعهم بالتراجع عن تقديم هذا الطعن".
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