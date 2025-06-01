رابطة العاملين في "اللبنانية" تستعد لاعتصام الاثنين أمام المجلس الدستوري

Advertisement

واعتبرت الهيئة انه "لمن الصادم أن يقوم نوابٌ من المفترض أنهم حريصون على مصلحة الناس، بهكذا خطوةٍ كيدية لا تعود إلا بالضرر على مواطنين قدموا سنين حياتهم في سبيل الجامعة واستمراريتها في أصعب الظروف. وإننا أمام هذه الخطوة الإستفزازية المتهورة، ندعو العاملين اللبنانية إلى الاستنفار والنفير لثني النواب المعنيين عن تقديم هذا الطعن بكل الوسائل المتاحة. وبالتوازي مع الاتصالات التي بدأناها منذ أيام مع النواب المعنيين للقائهم وشرح موقفنا، ندعو العاملين بجميع مسمياتهم، إلى الاعتصام أمام المجلس الدستوري غداً الإثنين عند الساعة الثامنة صباحاً لإقناعهم بالتراجع عن تقديم هذا الطعن".