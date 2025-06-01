في عكار.. مطلق نار باتجاه أشخاص وفي الهواء بقبضة أمن الدولة

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أعلنت ، في بيان اليوم، أنه "بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٣٠، أوقفت – قسم الاستعلام والتحقيق، وتنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من ظاهرة السلاح المتفلّت، اللبناني (خ. ح.) بجرم تجارة الأسلحة الحربية وإقدامه على إطلاق النار باتجاه أشخاص وفي الهواء، وقد تبين أنه مطلوب بمذكرات توقيف عدة.أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة المختص".