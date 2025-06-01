Advertisement

لبنان

في عكار.. مطلق نار باتجاه أشخاص وفي الهواء بقبضة أمن الدولة

Lebanon 24
01-06-2025 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1369083-638843982179687861.jpg
Doc-P-1369083-638843982179687861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان اليوم، أنه "بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٣٠، أوقفت مديرية عكار الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، وتنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من ظاهرة السلاح المتفلّت، اللبناني (خ. ح.) بجرم تجارة الأسلحة الحربية وإقدامه على إطلاق النار باتجاه أشخاص وفي الهواء، وقد تبين أنه مطلوب بمذكرات توقيف عدة.
Advertisement

أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
طرابلس.. إطلاق نار في الهواء بسبب خلاف عائلي
lebanon 24
01/06/2025 21:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بجرم النصب والاحتيال.. مطلوب في قبضة أمن الدولة
lebanon 24
01/06/2025 21:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة أمن الدولة الأردنية تسند لـ3 أشخاص تهمة القيام بأعمال الإخلال بالأمن العام
lebanon 24
01/06/2025 21:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وتبادل إطلاق نار في عكار
lebanon 24
01/06/2025 21:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-06-01
14:00 | 2025-06-01
13:44 | 2025-06-01
13:30 | 2025-06-01
12:58 | 2025-06-01
11:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24