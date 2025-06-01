على طريق دبل عيتا الشعب.. استهداف سيارة وسقوط شهيد

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استهدفت طائرة مسيرة اسرائيلية سيارة من نوع رابيد على طريق دبل ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وصدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن سقوط في الغارة التي شنها العدو واستهدفت سيارة على طريق دبل .