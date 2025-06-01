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لبنان

على طريق دبل عيتا الشعب.. استهداف سيارة وسقوط شهيد

Lebanon 24
01-06-2025 | 11:45
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استهدفت طائرة مسيرة اسرائيلية سيارة من نوع رابيد على طريق دبل عيتا الشعب، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيارة على طريق دبل  قضاء بنت جبيل.
 
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