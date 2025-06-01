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لبنان

البزري: لا يجوز تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء

Lebanon 24
01-06-2025 | 14:17
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كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، اليوم الاحد، عبر حسابه على منصة "أكس": "لا يجوز تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء لتسهيل اعمال الدولة. على الحكومة التراجع عن الضرائب والرسوم الحديثة على المحروقات. آن الاوان لاعتماد سياسة مختلفة عما اختبرناه في العقود السابقة".
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