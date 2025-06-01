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لبنان
على طريق الجناح.. قتيل نتيجة خلاف
Lebanon 24
01-06-2025
|
13:08
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تطور اشكال بين عدد من الاشخاص على الجناح الطريق القديمة من جهة السمرلاند الى اطلاق نار ما ادى الى مقتل شخص بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
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