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لبنان

على طريق الجناح.. قتيل نتيجة خلاف

Lebanon 24
01-06-2025 | 13:08
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تطور اشكال بين عدد من الاشخاص على الجناح الطريق القديمة من جهة السمرلاند الى اطلاق نار ما ادى الى مقتل شخص بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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