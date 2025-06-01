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لبنان

خلاف واطلاق نار في القبة.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
01-06-2025 | 13:30
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سجل اشكال فردي في منطقة وادي جلول (القبة) بين صاحب احدى المولدات واحد الزبائن على خلفية تسعيرة الاشتراك في المنطقة، ليتطور الى تضارب بالايدي واطلاق نار دون وقوع اصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وشهدت المنطقة توترا بين الشبان وعلى الفور حضرت القوى الامنية وعملت على ملاحقة مطلق النار وفتح تحقيق بالحادثة.
 
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