خلاف واطلاق نار في القبة.. اليكم ما جرى

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سجل اشكال فردي في منطقة وادي (القبة) بين صاحب احدى المولدات واحد الزبائن على خلفية تسعيرة الاشتراك في المنطقة، ليتطور الى تضارب بالايدي واطلاق نار دون وقوع اصابات، بحسب ما افادت مندوبة " ".وشهدت المنطقة توترا بين الشبان وعلى الفور حضرت القوى الامنية وعملت على ملاحقة مطلق النار وفتح تحقيق بالحادثة.