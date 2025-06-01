حادث سير بين 4 سيارات في المريجات.. وزحمة سير خانقة

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وقع حادث سير بين 4 سيارات على بالقرب من مطعم في محلة المريجات، ما اسفر عن وقوع اصابات طفيفة عملت فرق نقلها الى مستشفيات المنطقة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد أدى الحادث الى توقف حركة السير في الاتجاهين. ويعمل عناصر قوى الامن الداخلي التابعين لمفرزة سير شتوره على تنظيم حركة العبور بانتظار رفع الحادث لتعود الحركة تدريجيا الى طبيعتها.