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لبنان

حادث سير بين 4 سيارات في المريجات.. وزحمة سير خانقة

Lebanon 24
01-06-2025 | 15:38
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وقع حادث سير بين 4 سيارات على طريق ضهر البيدر الدولي بالقرب من مطعم الهبر في محلة المريجات، ما اسفر عن وقوع اصابات طفيفة عملت فرق الصليب الاحمر اللبناني على نقلها الى مستشفيات المنطقة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد أدى الحادث الى توقف حركة السير في الاتجاهين. ويعمل عناصر قوى الامن الداخلي التابعين لمفرزة سير شتوره على تنظيم حركة العبور بانتظار رفع الحادث لتعود الحركة تدريجيا الى طبيعتها.
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