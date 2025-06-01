"المستقبل" هنأ الفائزين بانتخابات نقابة الأطباء

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هنأ قطاع المهن الحرة في " " أعضاء اللائحة الفائزين في انتخابات اليوم، برئاسة النقيب البروفسور الياس شلالا، ولا سيما مرشح "المستقبل" لعضوية صادق حاسبيني، متمنيا لهم "التوفيق في مهامهم لما فيه مصلحة النقابة والأطباء".كما حيا كل الأطباء "الذين قاموا بواجبهم، وسط أجواء ديموقراطية لطالما تميزت بها انتخابات النقابة".