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لبنان

"المستقبل" هنأ الفائزين بانتخابات نقابة الأطباء

Lebanon 24
01-06-2025 | 16:32
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هنأ قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" أعضاء اللائحة الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء اليوم، برئاسة النقيب البروفسور الياس شلالا، ولا سيما مرشح "المستقبل" لعضوية مجلس النقابة الدكتور محمد صادق حاسبيني، متمنيا لهم "التوفيق في مهامهم لما فيه مصلحة النقابة والأطباء".
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كما حيا كل الأطباء "الذين قاموا بواجبهم، وسط أجواء ديموقراطية لطالما تميزت بها انتخابات النقابة".
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