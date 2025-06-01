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لبنان

ملكة جمال لبنان ندى كوسا تصل إلى بيروت

Lebanon 24
01-06-2025 | 16:48
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وصلت، مساء اليوم الاحد، الى مطار رفيق الحريري الدولي، ملكة جمال لبنان ندى كوسا بعد مشاركتها في مسابقة انتخاب ملكة جمال الكون التي اقيمت في الهند.
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واستقبلتها في المطار السيدة رشا ابو عليوي ممثلة وزارة السياحة اللبنانية.
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