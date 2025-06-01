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لبنان
"الحاكم" يلوّح بالتدقيق بالمنتفعين من الفوائد المرتفعة
Lebanon 24
01-06-2025
|
22:41
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كتبت" الاخبار": لم يكن متوقعاً أن يفتتح حاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد
، لقاءاته مع المصارف بالإشارة إلى فئة منهم تلقت معاملة «مميّزة». وهذا التوجّه بدأ في الشكل، إذ دعا سعيد إلى الاجتماع عدداً من المصارف المتوسطة والصغيرة بلا علم مجلس إدارة جمعية المصارف، وكأنها رسالة إلى المصارف الأكبر أنّ زمنهم الذهبي انتهى، متهماً إياهم بشكل مباشر بأن هذه العلاقة منحتهم فوائد مرتفعة (إيرادات كبيرة) ما يوجب إجراء مراجعة لما حصل
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كانت المصارف تصنّف نفسها في ثلاث مجموعات: مصارف «ألفا» التي لديها قاعدة ودائع تفوق الـ2 مليار دولار، ومصارف «بيتا» التي تملك قاعدة ودائع تفوق الـ500 مليون دولار وتقلّ عن 2 مليار دولار، ومصارف «غاما» التي لديها ودائع تفوق الـ200 مليون دولار وتقلّ عن الـ500 مليون دولار، ومصارف «دلتا» التي لديها قاعدة ودائع تقلّ عن الـ200 مليون دولار.
سعيد قال للمصارف: «بعض المصارف الكبيرة استفادت من علاقة مميزة مع مصرف
لبنان
واستفادت من الفوائد المرتفعة، وهذا الأمر يجب أن يخضع للمراجعة... وأنا لا أريد أن يكون لدي سوق محدود من أربعة أو خمسة مصارف».
عبارته هذه، تركت انطباعاً لدى المصارف الكبيرة بأنها باتت تحت المجهر، وأن ما قيل سابقاً عن إن السوق المحلية لم تعد تتسع إلا لعدد محدود من المصارف، لا يقع ضمن أهدافه، أي إنه سيرفض أن يخضع لأي ابتزاز من هذه المصارف حتى لا يكرّر التجربة السابقة التي خاضها
رياض سلامة
مع هذه المصارف الكبرى. لا بل إن إشارته إلى إجراء المراجعة، تعني أنه يجب أن تخضع هذه المصارف لمزيد من التدقيق في عملياتها، ولا سيما لجهة ما حصل في عام 2016، أي عام «الهندسات».
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