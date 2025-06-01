Advertisement

لبنان

"الحاكم" يلوّح بالتدقيق بالمنتفعين من الفوائد المرتفعة

Lebanon 24
01-06-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1369206-638844399548671978.jpg
Doc-P-1369206-638844399548671978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الاخبار": لم يكن متوقعاً أن يفتتح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لقاءاته مع المصارف بالإشارة إلى فئة منهم تلقت معاملة «مميّزة». وهذا التوجّه بدأ في الشكل، إذ دعا سعيد إلى الاجتماع عدداً من المصارف المتوسطة والصغيرة بلا علم مجلس إدارة جمعية المصارف، وكأنها رسالة إلى المصارف الأكبر أنّ زمنهم الذهبي انتهى، متهماً إياهم بشكل مباشر بأن هذه العلاقة منحتهم فوائد مرتفعة (إيرادات كبيرة) ما يوجب إجراء مراجعة لما حصل
Advertisement
كانت المصارف تصنّف نفسها في ثلاث مجموعات: مصارف «ألفا» التي لديها قاعدة ودائع تفوق الـ2 مليار دولار، ومصارف «بيتا» التي تملك قاعدة ودائع تفوق الـ500 مليون دولار وتقلّ عن 2 مليار دولار، ومصارف «غاما» التي لديها ودائع تفوق الـ200 مليون دولار وتقلّ عن الـ500 مليون دولار، ومصارف «دلتا» التي لديها قاعدة ودائع تقلّ عن الـ200 مليون دولار.
سعيد قال للمصارف: «بعض المصارف الكبيرة استفادت من علاقة مميزة مع مصرف لبنان واستفادت من الفوائد المرتفعة، وهذا الأمر يجب أن يخضع للمراجعة... وأنا لا أريد أن يكون لدي سوق محدود من أربعة أو خمسة مصارف».
عبارته هذه، تركت انطباعاً لدى المصارف الكبيرة بأنها باتت تحت المجهر، وأن ما قيل سابقاً عن إن السوق المحلية لم تعد تتسع إلا لعدد محدود من المصارف، لا يقع ضمن أهدافه، أي إنه سيرفض أن يخضع لأي ابتزاز من هذه المصارف حتى لا يكرّر التجربة السابقة التي خاضها رياض سلامة مع هذه المصارف الكبرى. لا بل إن إشارته إلى إجراء المراجعة، تعني أنه يجب أن تخضع هذه المصارف لمزيد من التدقيق في عملياتها، ولا سيما لجهة ما حصل في عام 2016، أي عام «الهندسات».
 
مواضيع ذات صلة
أعنف الغارات التدميرية منذ اتفاق وقف النار و "حزب الله" يلوّح بالرد
lebanon 24
02/06/2025 08:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات معادية في اجواء مرتفعات الجبور ودير الزهراني وحومين الفوقا
lebanon 24
02/06/2025 08:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف مرتفعات الريحان ووادي برغز في البقاع الغربي
lebanon 24
02/06/2025 08:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سلسلة غارات على جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات اقليم التفاح
lebanon 24
02/06/2025 08:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:35 | 2025-06-02
01:30 | 2025-06-02
01:15 | 2025-06-02
01:00 | 2025-06-02
00:44 | 2025-06-02
22:51 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24